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Alman Neonazilerden ırkçı eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 20:55 | Son Güncelleme

Almanya'nın kuzeydoğusundaki Schönberg kasabasında 9 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun ölmesinden sonra, Neonaziler çocuğun kaza yaptığı yere iki defa gamalı haç çizdi

BERLİN (AA) - Almanya'nın kuzeydoğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Schönberg kasabasında 9 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun ölmesinden sonra, Alman Neonaziler çocuğun kaza yaptığı yere iki defa gamalı haç çizdi.

Bisikletiyle 20 Haziran'da yolda giderken dengesini kaybeden ve önüne çıkan traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Suriyeli çocuğun kaza yaptığı yere Neonaziler iki defa gamalı haç çizerek "1:0" yazdı.

Polis, 22 ve 23 yaşlarındaki iki şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Bild gazetesine konuşan Suriyeli çocuğun annesi, 2015’te savaştan kaçarak Suriye'nin İdlib kentinden Almanya’ya geldiklerini belirterek “Oğlumun öldüğü yerde çizilen gamalı haç işaretini hak etmek için ne yaptık?” diye sordu.

Nazi sembollerini göstermenin yasak olduğu Almanya’da, son dönemlerde ırkçı saldırılardaki artış dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya ırkçılık Neo Nazi suriyeli çocuk

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