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Alman ordusunda göreve hazır uçak ve helikopterlerin sayısı yetersiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 18:57 | Son Güncelleme

Yeşiller Partisi Milletvekili Brugger'in soru önergesine hükümet tarafından verilen cevapta askeri helikopterlerin sayısının yetersiz olduğu ifade edildi

BERLİN (AA) - Alman ordusunda göreve hazır savaş uçaklarının ve askeri helikopterlerin sayısının yetersiz olduğu bildirildi.

Yeşiller Partisi Milletvekili Agnieszka Brugger tarafından hükümete sunulan bir soru önergesine verilen yanıtta, göreve hazır askeri helikopterlerin sayısının silah sistemlerinin yetersiz olması sebebi ile az olduğu ve teknik arızalardan dolayı pilotların da yeterli derecede uçuş eğitimi alamadığı belirtildi.

Şubat ayında Alman Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, CH53 tipi 72 adet nakliyat helikopterlerinden sadece 16'sının, NH90 tipi 58 nakliye helikopterlerinden de 13'ünün göreve hazır olduğu açıklanmıştı.

Der Spiegel dergisi de, Alman Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu "Eurofighter" tipi 128 savaş uçağından sadece 4'ünün göreve hazır olduğunu iddia etmiş, Savunma Bakanlığı da her ne kadar rakamların doğru olmadığını açıklasa da, bu uçakların çoğunun göreve hazır durumda olmadığını bildirmişti.

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Almanya ordu

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