Alman polisi Türk gencin başına çuval geçirdi!

Almanya’nın Berlin şehrinde yaşayan 25 yaşındaki Umut D. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında çeşitli kavga ve yaralama suçlarına karıştı. O dönem hafif cezalar alan Umut D., aradan yıllar geçtikten sonra Berlin Yabancılar Dairesi tarafından sınır dışı edilmek istendi.
KAFASINA SİLAH DAYADILAR
Bunun üzerine polis pazartesi sabahı, Türk vatandaşı olan gencin Köpenick semtindeki evini bastı. Kapıyı kırarak içeri giren polisler, annesinin kafasına silah dayarken, Umut D.’yi de yere yatırdı.
TÜRKÜRMESİN DİYE BAŞINA ÇUVAL GEÇİRDİLER
Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, üzerini giyinmesine bilen izin vermeyen polisler, “Zaten gideceğin ülke sıcak” diyerek Umut D.’nin ellerini ve ayaklarını kelepçeleyip başına tükürmemesi için çuval geçirdi.
Çuvalla birlikte iyice aşağılanan Umut D., Berlin Tegel Havalimanı'na getirilerek sınır dışı için bindirileceği uçağı beklemek üzere havalimanı polisine teslim edildi.
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