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Alman sanayisinde beklentiler olumlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:30 | Son Güncelleme

Alman Sanayi Federasyonu: - "2018'de sanayi üretiminin yüzde 2,5 artacağını tahmin ediyoruz. Alman endüstrisi Avrupa'nın ekonomik iyileşmesinde lider bir güç"

FRANKFURT (AA) - Alman Sanayi Federasyonu (BDI), bu yıl Alman sanayi üretiminde yüzde 2,5’lik artış beklediklerini ve ihracat odaklı imalat sektörünün, küresel ticaretteki toparlanmadan da faydalandığını bildirdi.

BDI tarafından Alman sanayi görünümüne ilişkin yapılan açıklamada, 2018'de sanayi üretiminin yüzde 2,5 artacağını tahmin ediyoruz. Alman endüstrisi Avrupa'nın ekonomik iyileşmesinde lider bir güç.” denildi.

Açıklamada, güçlü bir şekilde ihracat odaklı olan imalat sektörünün, küresel ticaretteki toparlanmadan da faydalandığı ifade edildi.

Küresel sanayi üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 3,5 arttığı belirtilen açıklamada, gelişmekte olan ülkelerdeki üretim artışının ise yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, ihracat beklentilerine ilişkin ise şunlar kaydedildi:

“Alman ihracatının 2018 yılında yüzde 3 artacağı tahmin ediliyor. Mal ticareti ve hizmet ihracatı dahil ihracatın ise reel olarak yüzde 5 artmasını bekliyoruz. Küresel ekonomide ihracat 2017 yılında yüzde 4,4 arttı. Gelişmiş ülkeler, 2011'den bu yana ilk kez gelişmekte olan ülkelere göre ihracat artışına daha fazla katkıda bulundu.”

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Anahtar Kelimeler:
Almanya alman sanayisi BDI

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