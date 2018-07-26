HABER

Alman siyasetçilerden Mesut Özil'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 20:11 | Son Güncelleme

Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble Mesut Özil olayında Futbol Federasyonunu eleştirdi - İçişleri Bakanı Horst Seehofer: - "Özil, Almanya'ya ait, o bizden biri"

BERLİN (AA) - Almanya Federal Meclis (Bundestag) Başkanı Wolfgang Schaeuble, ülke gündeminden düşmeyen Mesut Özil olayında Almanya Futbol Federasyonunu (DFB) eleştirdi.

Schaeuble, medya grubu Redaktionsnetzwerk'e yaptığı açıklamada, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafa değinerek, "Bir fotoğraf devlet meselesi haline gelmemeliydi." ifadesini kullandı.

Mesut Özil'in "alışılmışın dışında çok yetenekli bir futbolcu" olduğunu belirten Schaeuble, "Bu tarzda pek fazla futbolcu yok." dedi.

Alman Futbol Federasyonunun bir fotoğrafı adeta devlet meselesi haline getirmesini anlayamadığını vurgulayan Schaeuble, DFB Başkanı Reinhard Grindel'i kastederek "Akıllı bir insan bunu önlerdi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Başkanı Horst Seehofer de Mesut Özil için "Özil, Almanya'ya ait, o bizden biri." diye konuştu.

Seehofer, Frankfurter Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, ülke gündeminde Özil tartışmalarının sürdüğünü, hemen hemen herkesin yeterince konuştuğu için bu zamana kadar sessiz kaldığını ifade etti.

Bakan Seehofer, Mesut Özil'in, "Almanya'daki göçmenlerin uyumunun başarısız olduğuna bir ispat olduğu" görüşünü reddettiğini belirtti.

Kendisinin Münih Türk Toplumu'nun büyük bir dostu olduğuna dikkati çeken Seehofer, "Orada, parti kongrelerinden daha dostane ağırlanıyorum." şeklinde konuştu.

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
Esnaf Odaları Birliğinden ekmek zammı açıklamasıEsnaf Odaları Birliğinden ekmek zammı açıklaması
İnegöl'de sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldüİnegöl'de sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble Mesut Özil

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.