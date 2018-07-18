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Alman turistin cesedi otopsi için morgda

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 12:54 | Son Güncelleme

Bisikletle çıktığı dünya turunda yıldırım isabet etmesiyle ölen turistin ailesi bekleniyor   BİSİKLETLE dünya turuna çıkan Alman uyruklu Födisch Maxımılıan (27) ile Fransız uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas'ın(24) üzerlerine dün Kırklareli'nde yıldırım düştü.

Bisikletle çıktığı dünya turunda yıldırım isabet etmesiyle ölen turistin ailesi bekleniyor

BİSİKLETLE dünya turuna çıkan Alman uyruklu Födisch Maxımılıan (27) ile Fransız uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas'ın(24) üzerlerine dün Kırklareli'nde yıldırım düştü. Olayda Maxımılıan ölürken, yara almadan kurtulan Bruyas, arkadaşının üzerine alev topunun düştüğünü söyledi.

Bisikletle dünya turuna çıkan ikisi de erkek Alman uyruklu Födisch Maxımılıan ile Fransız uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas, dün Bulgaristan'dan Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yoğun yağmurun etkili olduğu bölgede, Edirne yönüne giden turistlerin üzerine Kırklareli-Edirne karayolunun Kocahıdır Köyü kavşağına 500 metre mesafede yıldırım düştü. Olayda ağır yaralanan Alman turist Födisch Maxımılıan, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Edirne'nin Havsa İlçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maxımılıan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Maxımılıan'ın cesedi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, bugün ailesinin gelmesinin beklendiği belirtildi.

Yıldırım düşmesinden yara almadan kurtulan ve olay nedeniyle uzun süre yaşadığı şoktan kurtulamayan Arnaud Guillaume Bruyas, bisikletle seyir halindeyken yağmura yakalandıklarını belirterek, "Maximilian Födisch benden yaklaşık 25 metre ileride bisikletiyle gidiyordu. Biran anda arkadaşımın üzerine alev topu gibi bir şey düştü" dedi. Arkadaşanın cesedinin bulunduğu morg önüne gelen Bruyas'ın oldukça üzgün olduğu görüldü.

İki arkadaşın Almanya'dan 8 hafta önce bisikletleriyle yola çıktıkları öğrenildi.

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