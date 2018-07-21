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Alman turistin Türkiye'ye ilgisi arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 16:52 | Son Güncelleme

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig: - "Her ne kadar 2015'teki 5,6 milyon rekor ziyaretçi sayısına ulaşamasak da bu rakama yaklaşmakta olduğumuzu görüyoruz''

BERLİN (AA) - Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye'ye tatile giden Alman turist sayısının 2015'teki 5,6 milyon rekor ziyaretçi sayısına yaklaşmaya başladığını belirtti.

Fiebig, "Frankfurter Allgemeine" gazetesine yaptığı açıklamada, Alman seyahat acentelerinin bu yılki ticari durumlarının iyi göründüğüne işaret ederek, özellikle Türkiye, Yunan adaları, Bulgaristan ve Mısır'a rezervasyonların arttığına dikkati çekti.

Alman turistlerin Türkiye'ye ilgisinin arttığını vurgulayan Fiebig, ''Her ne kadar 2015'teki 5,6 milyon rekor ziyaretçi sayısına ulaşamasak da bu rakama yaklaşmakta olduğumuzu görüyoruz.'' dedi.

Fiebig, Alman turistlerin Türkiye'deki kaliteli hizmet ve diğer finansal imkanları başka hiçbir yerde bulamadıklarını, bunun da Türkiye'yi tercih etmelerinde etkili olduğunu kaydetti. Fiebig, Alman turistlerin Türkiye'yi tercih etmelerinin bir diğer sebebinin de Türkiye'deki istikrar olduğunu bildirdi.

Türkiye'ye ve Türklere yakınlığıyla bilinen Alman iş adamı, rezervasyon artışlarında Türkiye etkisinden bahsetmenin mümkün olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig Alman turist

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