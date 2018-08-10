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Alman vatandaşı, iş verdiği Türk tarafından dolandırıldığını iddia etti(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:40 | Son Güncelleme

ALMAN Hans Joachum Haussner (81), Berlin'de iş verdiği Türk vatandaşı A.M.Ö.'nün kendisini dolandırdığını iddia ederek, şikayetçi oldu.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ALMAN Hans Joachum Haussner (81), Berlin'de iş verdiği Türk vatandaşı A.M.Ö.'nün kendisini dolandırdığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Haussner, A.M.Ö.'nün kendisine Türkiye'de aldırdığı evlerini sattığını gözyaşı dökerek, anlattı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki yetimhanede büyüyen Hans Joachum Haussner, küçük yaşlarda sokaklarda gazete satmaya başladı. Türkiye'den Almanya'ya gelen gurbetçilerin çokluğunu gören Haussner, sattığı gazeteler arasına Türk gazetelerini de ekledi. Türklerle dostluğu böyle başlayan Haussner, daha çok para kazanmaya başlayınca gazete bayisi satın aldı. İşlerini iyice büyüten Haussner, bar, diskotek ve restoran gibi büyük işletmeler açtı. Gazete sattığı dönemde Türklerle dostluk kuran Haussner, 120 çalışanından 80'ini de Türklerden seçti. Haussner'in en büyük yardımcısı, Türkiye'den staj için gelen A.M.Ö. oldu. Haussner, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile göz dolduran A.M.Ö.'ye 4 büyük iş yerinin sorumluluğunu verdi. Haussner, parasını yönetmesi için de yetki verdiği A.M.Ö. ile 1975 yılında Alanya'ya tatile geldi. FARKLI İLLERDE EV SATIN ALDIRDI Haussner, ilk kez geldiği Alanya'yı çok beğendiğini belirterek, yakın dostu A.M.Ö.'nün ısrarı ile 1977 yılında ilçede 60 bin marka ev satın aldığını söyledi. A.M.Ö.'nün, yabancıların Türkiye'de mülk edinmelerinin yasal olmadığını anlattığını belirten Haussner, evi A.M.Ö.'nün üstünde göründüğünü ileri sürdü. Haussner, A.M.Ö.'nün teşvikiyle 2011 yılında da Antalya merkezde ev satın aldığını dile getirdi. Noterde ev sahibine ödeme yaptıklarını aktaran Haussner, A.M.Ö.'nün İzmir'de ve İstanbul'da da kendisi için ev satın aldığını öne sürdü. 2,5 MİLYON MARKI ÇEKME YETKİSİ VERDİ Alman Haussner, "A.M.Ö. ile kız kardeşi M.Ö.'ye İsviçre'de bulunan hesabımdan istediği zaman para çekme yetkisi vermiştim. Bankada 2,5 milyon markım vardı. A.M.Ö., satın aldığım malların hepsine ortak olduğunu söyledi. Geçen yıl Almanya'da kendisinden bir miktar para istedim. Fakat o hiç param kalmadığını söyledi. Aramızda büyük bir tartışma çıktı. Bana 2 bin euro verdi ve Türkiye'ye bir daha gelmememi söyledi. Yaşananlardan çok etkilendim ve Berlin'de 2 ay hastanede kaldım. A.M.Ö., daha sonra yine Berlin'e gelerek bana 10 bin euro daha verdi ve Türkiye'ye döndü. Ben de kısa süre önce Antalya'ya yerleştim ve hakkımı arıyorum" dedi. Hans Joachum Haussner, güveni kötüye kullandığı gerekçesiyle A.M.Ö. hakkında polise şikayette bulundu. A.M.Ö. ise Haussner'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını, akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürdü.

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