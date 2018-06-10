Alman vatandaşı kadın engelli eşine 10 yıldır kol kanat geriyor

"Eşime engelli olduğumu söylediğimde kendisi bana, 'olsun, önemli olan yüreğin sağlamsa sorun yok' dedi. Ben de 'gelip bakın yüreğim sağlam mı?' dedim. Sonuç itibarıyla eşim 10 yıldır kahrımı çekiyor. Kişisel bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor. Sabah uyandığımda leğen ile birlikte havlumu getirip el ve yüzümü yıkamamda bana yardımcı olur. Bir yere gidecek olsam çorabıma kadar giydirir. Eşimle daha önce tanışmayı çok isterdim."

Engelli olduğunu ilk tanışmalarında eşine söylediğini ifade eden Dağlılar, şöyle konuştu:

Gölbaşı'na gelin olarak gelen Margod Schwarz, eşinin evdeki her türlü kişisel ihtiyacını karşılıyor. Çevresindekilerden takdir toplayan Alman gelin, eşinin en büyük destekçisi haline geldi.

Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu sağ ayağının kesildiğini ifade eden Bünyamin Dağlılar, "Engelli olmam eşimle tanışmama bir mani olmadı. Eşim beni her zaman el üstünde tutar. Engelimi hiçbir zaman sorun etmedi. Komşularım da eşimden çok memnun. Eşim aynı zamanda doğuştan bedensel engelli ağabeyim ile eşine de zaman zaman bakıyor." diye konuştu.

Dağlılar, tek sıkıntılarının ise sağlık problemleri olduğunu, yetkililerden bu konuda sağlık güvencesi talep ettiğini kaydetti.

Margod Schwarz ise eşini çok sevdiğini ifade ederek, "Gölbaşı ilçesini ve eşimi çok seviyorum. İlçe biraz küçük ama cennet gibi. Komşularım beni çok seviyor. Eşim engelli ama kalbi çok temiz. Kendisinin bulaşık ve kıyafetlerin yıkıyorum. Ütüsüne kadar yapıyorum. Allah, kendisinden razı olsun." dedi.

