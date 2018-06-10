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Alman vatandaşı kadın engelli eşine 10 yıldır kol kanat geriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

Alman vatandaşı kadın engelli eşine 10 yıldır kol kanat geriyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı Margod Schwarz, 1984'de geçirdiği trafik kazasının ardından ortopedik engelli olan eşiyle 10 yıldır aynı yastığa baş koyuyor.

Almanya'nın Plön şehrine bağlı Köhn'de yaşayan 60 yaşındaki Schwarz, 10 yıl önce internette tanıştığı ve Adıyaman'da yaşamını sürdüren engelli 42 yaşındaki Bünyamin Dağlılar ile evlenme kararı aldı.

Gölbaşı'na gelin olarak gelen Margod Schwarz, eşinin evdeki her türlü kişisel ihtiyacını karşılıyor. Çevresindekilerden takdir toplayan Alman gelin, eşinin en büyük destekçisi haline geldi.

- "Yüreğin sağlamsa sorun yok"

Bünyamin Dağlılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman vatandaşı oldan eşiyle 10 yıl önce internette tanıştığını söyledi.

Engelli olduğunu ilk tanışmalarında eşine söylediğini ifade eden Dağlılar, şöyle konuştu:

"Eşime engelli olduğumu söylediğimde kendisi bana, 'olsun, önemli olan yüreğin sağlamsa sorun yok' dedi. Ben de 'gelip bakın yüreğim sağlam mı?' dedim. Sonuç itibarıyla eşim 10 yıldır kahrımı çekiyor. Kişisel bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor. Sabah uyandığımda leğen ile birlikte havlumu getirip el ve yüzümü yıkamamda bana yardımcı olur. Bir yere gidecek olsam çorabıma kadar giydirir. Eşimle daha önce tanışmayı çok isterdim."

Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu sağ ayağının kesildiğini ifade eden Bünyamin Dağlılar, "Engelli olmam eşimle tanışmama bir mani olmadı. Eşim beni her zaman el üstünde tutar. Engelimi hiçbir zaman sorun etmedi. Komşularım da eşimden çok memnun. Eşim aynı zamanda doğuştan bedensel engelli ağabeyim ile eşine de zaman zaman bakıyor." diye konuştu.

Dağlılar, tek sıkıntılarının ise sağlık problemleri olduğunu, yetkililerden bu konuda sağlık güvencesi talep ettiğini kaydetti.

Margod Schwarz ise eşini çok sevdiğini ifade ederek, "Gölbaşı ilçesini ve eşimi çok seviyorum. İlçe biraz küçük ama cennet gibi. Komşularım beni çok seviyor. Eşim engelli ama kalbi çok temiz. Kendisinin bulaşık ve kıyafetlerin yıkıyorum. Ütüsüne kadar yapıyorum. Allah, kendisinden razı olsun." dedi.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Alman vatandaşı Margod Schwarz trafik kazasında engelli olan eşi

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