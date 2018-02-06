Alman vatandaşından duygulandıran Afrin yorumu

Almanya’da torna atölyesinde çalışan bir Türk işçi, Alman olan mesai arkadaşına Afrin Harekatı ile ilgili sorduğu soruya duygulandıran yanıt aldı.

Almanya’da torna atölyesinde çalışan Türk işçi, Alman vatandaşı mesai arkadaşına Afrin operasyonuyla ilgili soru sordu. Türk işçi Almanca olarak Afrin Harekatı hakkında ne düşündüğünü sorduğu arkadaşından Türkçe yanıt aldı. Alman vatandaşı soruyu, "Ne mutlu Türk’üm diyene", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde yanıtladı.