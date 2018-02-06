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Alman vatandaşından duygulandıran Afrin yorumu

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 19:49 | Son Güncelleme

Almanya'da torna atölyesinde çalışan bir Türk işçi, Alman olan mesai arkadaşına Afrin Harekatı ile ilgili sorduğu soruya duygulandıran yanıt aldı.

Almanya'da torna atölyesinde çalışan Türk işçi, Alman vatandaşı mesai arkadaşına Afrin operasyonuyla ilgili soru sordu.

İHA'nın haberine göre, Türk işçi Almanca olarak Afrin Harekatı hakkında ne düşündüğünü sorduğu arkadaşından Türkçe yanıt aldı. Alman vatandaşı soruyu, "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde yanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Afrin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
helal olsun böyle insanda var
Afrin harekatına karşı çıkan hdp ve chp liler bu haberi okuyunca yüzünüz kızardımı bari?
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