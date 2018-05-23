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Alman vatandaşlığına geçenlerde Türkler ilk sırada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:00 | Son Güncelleme

2017 yılında 14 bin 984 Türk Alman vatandaşlığına geçti - Son iki yılda Alman vatandaşlığına geçen İngilizlerin sayısı dikkat çekti

BERLİN (AA) - Almanya’da 2017'de Alman vatandaşlığına geçen yabancılar arasında Türklerin birinci sırada yer aldığı bildirildi.

Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2017’de 112 bin 211 yabancının Alman vatandaşlığına geçtiği ve 2016’ya göre yüzde 1,7'lik artış gözlendiği belirtildi.

Alman vatandaşlığına geçişte 14 bin 984 kişi ile Türklerin ilk sırada yer aldığı, ikinci sırada ise 7 bin 493 kişiyle İngilizlerin olduğu kaydedildi.

2015’te sadece 615 İngiliz'in Alman vatandaşlığına geçtiği ve 2016 yılında bu sayının yüzde 361'lik artışla 2 bin 865 olduğu bildirildi.

Son iki yılda Alman vatandaşlığına geçen İngilizlerin sayısının 10 bin 358 olduğuna işaret edilen açılamada, bunun, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararıyla bağlantılı bir gelişme olabileceği tahmininde bulunuldu.

Alman vatandaşlığına geçişte Türkleri ve İngilizleri, 6 bin 613 ile Polonyalılar, 4 bin 256 ile İtalyanlar, 4 bin 238 ile Rumenler ve 3 bin 909 ile Kosovalılar takip etti.

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