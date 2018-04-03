Alman yardım derneği ayrımcı kararını sonlandırdı

KÖLN (AA) - Almanya'da yoksullara yönelik faaliyetleriyle bilinen ancak yabancılara yardımlarını kesen "Tafel" adlı derneğin, yarından itibaren yabancılara tekrar gıda yardımı yapacağı açıklandı.

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre, ülkede yaklaşık 3 ay önce Alman pasaportu olmayanlara yardımlarını kesen derneğin Essen kentindeki şubesi, bugün aldığı bir kararla, yarından itibaren yabancılara tekrar gıda yardımında bulunacak.

Essener Tafel Başkanı Jörg Sartor, dağıtım merkezlerinde çok sayıda yabancı dil konuşan genç erkek olması nedeniyle ihtiyaç sahibi yaşlıların çekindiğini, bundan dolayı ise yardım almaya gelen Alman sayısının azaldığını iddia etmişti.

Sartor, yardımlardan yararlanan 6 bin kişiden, Alman olmayanların oranının yüzde 75'e ulaştığını öne sürerek, "Alman büyükannenin de bize gelmeye devam etmesini istiyoruz." ifadesini kullanmış ve yardımların bu nedenle kesildiğini belirtmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, derneğin bu kararını insanları kategorize ettiği gerekçesiyle eleştirmişti.

Berlin'de faaliyetlerine 25 yıl önce başlayan "Tafel Deutschland" adlı dernek, ülke genelinde 930 koordinasyon merkezi ve 2 bin 100 gıda dağıtım şubesi aracılığıyla yoksullara yardımda bulunuyor.

Derneğin Essen şubesi, 10 Ocak'ta Alman pasaportu taşımayanlara bundan sonra gıda yardımı yapmayacağını açıklamış ve bu karar ülke çapında büyük tartışma yaratıp, büyük bir kesim tarafından eleştirilmişti.