Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Almanca ve Fransızca dillerinde ilk kez elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) düzenlendi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki e-Sınav merkezlerinde dün ve bugün yoğun bir sınav temposu yaşandı. Hafta sonu e-Sınav merkezlerinde 4 bin 440 aday sınava girdi.

Almanca ve Fransızca dillerinde 7 Temmuz Cumartesi günü ilk kez gerçekleştirilen e-YDS'ye toplam 915 aday başvurdu. Sınav sonuçları, aynı gün saat 19.20'de ÖSYM internet sitesinden açıklandı.

ÖSYM tarafından bugün ise İngilizce e-YDS düzenlendi. Sınava 3 bin 525 aday başvurdu.

Önceden sadece İngilizce dilinde e-Sınav hizmeti veren ÖSYM, bu yıl Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinden de e-Sınav düzenlemeye başladı.

Arapça ve Rusça dillerinde e-Sınav ilk kez 10 Haziran 2018'de yapılmıştı.

