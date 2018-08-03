Almanların çoğu ırkçılığı sorun olarak görüyor

BERLİN (AA) – Almanların büyük çoğunluğu ülkedeki ırkçılığı sorun olarak görüyor.

Almanya Birinci Televizyon kanalı ARD'nin Infratest dimap şirketine yaptırdığı ankette, Almanların yaklaşık 3'te 2’sinin ırkçılığı ciddi bir sorun olarak gördüğü belirtildi.

Ankette, ırkçılığın "çok büyük" veya "büyük" sorun olarak gören Almanların oranının yüzde 64 olduğu kaydedildi.

Irkçılığı "küçük" ya da "çok küçük" sorun olarak görenlerin oranı yüzde 30 çıkarken, araştırmaya katılan Almanların yüzde 5'i ise ırkçılığın sorun "olmadığını" savundu.

Ankete katılan göçmenlerin yüzde 68'i de ülkede ırkçılığı "çok büyük" veya "büyük" sorun olarak niteledi.

Almanların yüzde 62’si uzun süreden beri Almanya’da yaşayan göçmenlerin ülkeye "çok iyi" ya da "iyi" uyum sağladığını söylerken, Almanların yüzde 33'ü de bu gruptaki göçmenlerin ülkeye uyumunun "kötü" veya "çok kötü" olduğunu savundu.

Son yıllarda Almanya’ya gelen göçmenlerin uyumu ile ilgili de Almanlar, bu gruptaki göçmenlerin uyumunun "kötü" veya "çok kötü" olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 68 oldu. Ankete katılanların yüzde 28 ise ülkeye kısa süre önce gelenlerin uyumunu “çok iyi” veya “iyi” olarak görüyor.