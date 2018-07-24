Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı 2017 istihbarat raporu

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkesindeki tehditlerin çok yönlü olduğunu ve yabancı terör zanlılarının kararlı ve hızlı bir şekilde sınır dışı edilmeleri gerektiğini söyledi.

Seehofer teşkilatın 2017 yılı raporunu Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı.

Almanya'daki radikal dincilerin, aşırı sağcı ve aşırı solcuların sayısının da arttığına dikkati çeken Seehofer, "Tehdit olarak görülen kişilerin kararlı bir şekilde sınır dışı edilmeleri Almanya'daki kamu güvenliğinin korunması için önemli bir yapı taşıdır." dedi.

Çok sayıda yabancı terör zanlısının, ilerlemiş saldırı planları hazırladığı sırada yakalandığını ve bu kişilerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmeleri gerektiğini ifade eden Seehofer, bu tür terör zanlılarının eyalet hükümetleriyle iş birliği yapılarak daha yoğun şekilde İçişleri Bakanlığı tarafından izlenmesi fikrine de sıcak baktığını kaydetti.

Almanya'dan terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere giden zanlıların üçte birinin ülkeye döndüğünü ve bu kişilerin izlenmesi gerektiğini belirten Seehofer, ülkedeki Yahudi düşmanı eylemlerin de gözden kaçırılmaması gerektiğini söyledi.