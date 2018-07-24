Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen UID'den tepki

KÖLN (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından izlendiklerinin ortaya çıkmasına tepki göstererek "Hukuk devleti olarak bildiğimiz Almanya'nın böyle bir karar alması Almanya adına yüz kızartıcı bir olay." dedi.

Genel merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan eski adıyla Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), yeni adıyla UID'in Genel Başkanı Bilgi, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Alman yasalarına ve Alman anayasasına karşı kurumlarının şimdiye kadar hiçbir faaliyette bulunmadığının altını çizen Bilgi, şöyle konuştu:

"Hukuk devleti olarak bildiğimiz Almanya'nın böyle bir karar alması Almanya adına yüz kızartıcı bir olay. Eski adıyla UETD, yeni adıyla UID'in Alman yasalarına ve Alman anayasasına karşı kurum olarak hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır. UID her zaman tüm yöneticileriyle birlikte Alman anayasasına saygılıdır. Ne söylemde ne de eylemde takibi gerektirecek bir faaliyette bulunmamıştır. Bu Almanya için utanç verici bir olaydır."