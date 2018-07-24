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Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen UID'den tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 20:29 | Son Güncelleme

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi: - "Hukuk devleti olarak bildiğimiz Almanya'nın böyle bir karar alması Almanya adına yüz kızartıcı bir olay" - "UID her zaman tüm yöneticileriyle birlikte Alman anayasasına saygılı olduğunu, onu çerçeve olarak alıp kuralları baz alarak faaliyette bulunmaktadır. Ne söylemde ne de eylemde takibi gerektirecek bir faaliyette bulunmamıştır"

KÖLN (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından izlendiklerinin ortaya çıkmasına tepki göstererek "Hukuk devleti olarak bildiğimiz Almanya'nın böyle bir karar alması Almanya adına yüz kızartıcı bir olay." dedi.

Genel merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan eski adıyla Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), yeni adıyla UID'in Genel Başkanı Bilgi, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Alman yasalarına ve Alman anayasasına karşı kurumlarının şimdiye kadar hiçbir faaliyette bulunmadığının altını çizen Bilgi, şöyle konuştu:

"Hukuk devleti olarak bildiğimiz Almanya'nın böyle bir karar alması Almanya adına yüz kızartıcı bir olay. Eski adıyla UETD, yeni adıyla UID'in Alman yasalarına ve Alman anayasasına karşı kurum olarak hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır. UID her zaman tüm yöneticileriyle birlikte Alman anayasasına saygılıdır. Ne söylemde ne de eylemde takibi gerektirecek bir faaliyette bulunmamıştır. Bu Almanya için utanç verici bir olaydır."

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarına aynı şekilde devam edeceklerini vurgulayan Bilgi, gerek Almanya gerekse dünyanın başka bölgelerinde yaşayan azınlık ve ezilmişlerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Almanya sadece siyasetçileriyle değil toplumsal anlamda da çok tehlikeli bir alana kayıyor. Almanya tam olarak faşist olmasa da prefaşist bir döneme girmiş bulunuyor. Bunu sadece ben söylemiyorum akademisyenler de bunu aynı şekilde ifade ediyor. Almanya çok tehlikeli bir alana kayıyor, onunla birlikte sadece kendisini değil tüm Avrupa'yı çok tehlikeli bir alana kaydırıyor. Bu kabul edilebilir birşey değil yani Almanya'daki demokratik güçlerin bu eksen kaymasına karşı durmaları gerekiyor."

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Uluslararası Demokratlar Birliği (UID)

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