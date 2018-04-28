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Almanya Bielefeld Üniversitesi 'mastürbasyon kursu' düzenleyecek! Kontenjan anında doldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 22:07 | Son Güncelleme

Almanya Bielefeld Üniversitesi öğrenci komitesi (AStA) tarafından düzenlenecek mastürbasyon kursunun kontenjanı doldu. Kursta teorik derslerin yanında pratik derslerin de olması nedeniyle, katılımcılardan yanlarında el aynası, havlu ve kayganlaştırıcı krem getirmeleri de istendi.

Almanya Bielefeld Üniversitesi 'mastürbasyon kursu' düzenleyecek! Kontenjan anında doldu!

Almanya Bielefeld Üniversitesi'nin öğrenci komitesi (AStA) kadınlara yönelik bir mastürbasyon kursu düzenleyecek. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada bütün sorumluluğun öğrenci komitesine ait olduğunu ifade edilerek, kursu iptal etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirtildi.

KONTENJAN KISA SÜREDE DOLDU

Kurs için başvurular alınırken, kısa süre içinde kontenjanın dolduğu açıklandı. Çeşitli derslerin, panellerin ve uygulamalı etkinliklerin de olacağı duyurulan kursun amacı, kadınların kendi vücutlarını daha iyi tanımaları ve cinsel tatmine ulaşmalarını sağlamak olarak gösterildi.

TEORİK DERSLERİN YANINDA PRATİK DERSLER DE OLACAK

Teorik derslerin yanında pratik derslerin de olması nedeniyle, katılımcılardan yanlarında el aynası, havlu ve kayganlaştırıcı krem getirmeleri de istendi.

"BU KÖTÜ BİR ŞAKA OLMALI"

Kurs farklı tepkileri de beraberinde getirdi. Hristiyan Öğrenciler Birliği’nden Philip Sagittarius, “Bu kötü bir şaka olmalı. Bir oda dolusu insanın mastürbasyon yaptığı bir ortamda bilimsel bir şey tartışma beklemiyorlardır” dedi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ: İPTAL ETMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK

Üniversite yönetimi ise söz konusu kursu düzenleyenin AStA olduğunu ve bütün sorumluluğun onlara ait olduğunu ifade ederken, kursu iptal etmek gibi bir düşüncelerinin de olmadığını belirtti.

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