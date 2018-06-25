Almanya, Bin Ladin'in korumasını sınır dışı edecek

BERLİN (AA) – Usame bin Ladin’in bir dönem korumalığını yaptığı iddia edilen ve Almanya’da yaşadığı belirtilen Tunuslu Sami A’nın gözaltına alındığı ve sınır dışı edileceği bildirildi.
Bochum Belediyesi Sözcüsü Thomas Sprenger, Alman medyasına yaptığı açıklamada, adli kontrol altında bulunan 42 yaşındaki Sami A’nın karakola geldiğinde gözaltına alındığını belirtti.
Sprenger, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) gönderdiği kararda daha önce Sami A’ya tanınan sınır dışı edilmesi engelinin kaldırdığını ifade ederek bu kararla söz konusu kişinin sınır dışı edilebileceğini, bunun Yabancılar Dairesi tarafından hazırlandığını kaydetti.
Sami A’nın 1997’den beri Almanya’da yaşadığı, 2005 yılından itibaren de eşi ve çocuklarıyla Bochum kentinde ikamet ettiği ifade edildi.
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!
CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!
24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu
Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı
Gudenuz: Erdoğan'a oy veren Türkler ülkelerine gitseler daha iyi olur
İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!
27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...
Nijerya'da çiftçilerle hayvancılar çatıştı: 86 ölü
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum