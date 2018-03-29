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Almanya BMGK üyeliği için yarışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 01:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Maas, BM'ye en fazla katkı yapan ve insani yardımlar konusunda büyük role sahip ülkelerden biri olarak BM Güvenlik Konseyi'nde temsil edilmek istediklerinini söyledi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeliği için yarıştığını belirtti.

Maas, Almanya'nın BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine adaylığı için lobi çalışmaları yürütttüğü BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM'ye en fazla katkı yapan ve insani yardımlar konusunda büyük role sahip ülkelerden biri olarak BMGK'de temsil edilmek istediklerini söyleyen Maas, iklim değişikliği ile mücadelenin de Almanya'nın öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Maas, Almanya'nın İsrail'e karşı yarıştığı iddialarını ise yalanladı.

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ise BM'nin beş coğrafi grubu arasından iki yıllık süre için BM Genel Kurulu'nda seçiliyor. Geçici üyelerden her yıl beşi yenileniyor.

Almanya, Belçika ve İsrail 2019-2020 yıllarında Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu'nda (WEOG) boşalacak iki koltuktan biri için yarışıyor.

BMGK'de geçici üyelik için 8 yılda bir adaylığını koyan Almanya en son 2011-2012 yıllarında konseye seçilmişti.

BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilmek için 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılacak seçimde toplam oyların üçte ikisini almak gerekiyor.

Bu yılki seçimin ise haziranda yapılması bekleniyor.

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