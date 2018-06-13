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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 22:13 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajı

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Steinmeier, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Ramazan Bayramı'nın yakında ya da uzakta olan farklı yönlerdeki Müslümanları birbirine bağladığını ve birlikte yaşam duygusunu yenilediğini belirten Steinmeier, bayramın gayrı müslimler ve diğer komşularla da kutlandığına dikkati çekti.

Geçenlerde 25 yıl önce Solingen'deki kundaklama sonucu yaşanan cinayetler nedeniyle çok acı çeken Mevlüde Genç'in barışçıl çalışmalarını bir kez daha görme imkanı bulduklarını ifade eden Steinmeier, Genç'in her zaman barışı tavsiye ettiğinin ve bu konuda rol model olduğunun altını çizdi.

Mevlüde Genç'in söz konusu öğretiyi İslam'dan kazandığına işaret eden Steinmeier, Genç'in Türkiye'de küçük bir çocukken Allah katında tüm insanların aynı ve kardeş olduklarını, barış içinde yaşamaları gerektiğini öğrendiğini belirtti.

Steinmeier, bu prensibin Almanya'daki tüm camilerde, sinagoglarda ve kiliselerde okunmasını kalpten diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

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