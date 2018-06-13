Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajı

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Steinmeier, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, Ramazan Bayramı'nın yakında ya da uzakta olan farklı yönlerdeki Müslümanları birbirine bağladığını ve birlikte yaşam duygusunu yenilediğini belirten Steinmeier, bayramın gayrı müslimler ve diğer komşularla da kutlandığına dikkati çekti.
Geçenlerde 25 yıl önce Solingen'deki kundaklama sonucu yaşanan cinayetler nedeniyle çok acı çeken Mevlüde Genç'in barışçıl çalışmalarını bir kez daha görme imkanı bulduklarını ifade eden Steinmeier, Genç'in her zaman barışı tavsiye ettiğinin ve bu konuda rol model olduğunun altını çizdi.
Mevlüde Genç'in söz konusu öğretiyi İslam'dan kazandığına işaret eden Steinmeier, Genç'in Türkiye'de küçük bir çocukken Allah katında tüm insanların aynı ve kardeş olduklarını, barış içinde yaşamaları gerektiğini öğrendiğini belirtti.
Steinmeier, bu prensibin Almanya'daki tüm camilerde, sinagoglarda ve kiliselerde okunmasını kalpten diledi.
FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Okuyucu Yorumları 0 yorum