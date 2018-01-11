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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den yeni yıl resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 15:54 | Son Güncelleme 9 dakika önce

- Resepsiyona Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da katıldı

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Berlin'de görev yapan yabancı misyon şeflerine yeni yıl resepsiyonu verdi.

Resepsiyona Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile diğer ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, Almanya'da süren koalisyon ön görüşmelerine işaret ederek partilerin Avrupa ve uluslararası siyasete karşı sorumlulukları bulunduğunu ifade etti.

Politikacıların sorumluluklarının sadece kendi partilerine, kendi hedeflerine yönelik olmadığını vurgulayan Steinmeier, siyasi partilerin Avrupa'ya karşı güvenirlilik, uluslararası politikaya angaje olma ve ortaklık konularında sorumlulukları bulunduğuna dikkati çekti.

Steinmeier, Lübeck'te kentin simgesi olan Holsten Kapısı üzerindeki "Concordia domi foris pax" (Evde uyum, dışarıda barış) yazıtına da atıfta bulunarak bu sözün günümüzdeki önemini vurguladı.

(AA)

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