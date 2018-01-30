Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Lübnan temasları

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Lübnan'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bugün, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad Hariri ve Lübnan'daki dini liderler ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Sabah saat 10.30'da Daru'l Fetva Kurumuna gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan'ın ev sahipliğinde Lübnan'daki dini liderlerle bir araya geldi.

Lübnan Müftüsü Deryan, Lübnan'da farklı dinlerin bir arada ve barış içerisinde yaşamasının önemini vurguladığı konuşmasında, Kudüs ve Filistin işgali sona ermediği sürece bölgedeki istikrarın tam sağlanamayacağını belirtti.

Dinlerin, özellikle Ortadoğu'da önemli bir role sahip olduğunu söyleyen Steinmeier, toplumların tüm farklılıklarına rağmen, dinlerin sağlamış olduğu barış sayesinde bir arada yaşadıklarını ifade etti.

Daru'l Fetva Kurumundaki görüşmenin ardından Beyrut'un merkezindeki Şehitler Anıtı'na giden Steinmeier, anıta çelenk koydu. Kısa bir merasimin ardından buradan ayrılan Steinmeier, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile bir araya geldi.