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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Lübnan temasları

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:57 | Son Güncelleme

-Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, bugün, Lübnan Meclis Başkanı Berri, Başbakan Hariri ve Lübnan'daki dini liderler ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Lübnan'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bugün, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad Hariri ve Lübnan'daki dini liderler ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Sabah saat 10.30'da Daru'l Fetva Kurumuna gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan'ın ev sahipliğinde Lübnan'daki dini liderlerle bir araya geldi.

Lübnan Müftüsü Deryan, Lübnan'da farklı dinlerin bir arada ve barış içerisinde yaşamasının önemini vurguladığı konuşmasında, Kudüs ve Filistin işgali sona ermediği sürece bölgedeki istikrarın tam sağlanamayacağını belirtti.

Dinlerin, özellikle Ortadoğu'da önemli bir role sahip olduğunu söyleyen Steinmeier, toplumların tüm farklılıklarına rağmen, dinlerin sağlamış olduğu barış sayesinde bir arada yaşadıklarını ifade etti.

Daru'l Fetva Kurumundaki görüşmenin ardından Beyrut'un merkezindeki Şehitler Anıtı'na giden Steinmeier, anıta çelenk koydu. Kısa bir merasimin ardından buradan ayrılan Steinmeier, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile bir araya geldi.

Steinmeier ile yaptığı görüşmede, Almanya'nın Lübnan'a sağladığı yardımlardan dolayı teşekkür eden Meclis Başkanı Berri, Lübnan'ın istikrarını ve birliğini tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyecekelerini söyledi.

Saat 13.30'da Hükümet Sarayı'na gelen Steinmeier, Başbakan Hariri tarafından resmi tören ile karşılandı.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamada, basına kapalı gerekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve iş birliğini artırma yollarının ele alındığı bildirildi. Toplantıda ayrıca, önümüzdeki günlerde, Lübnan ordusuna ve Lübnan ekonomisine destek vermek, Suriyeli mülteciler sorununu çözmek için Roma, Paris ve Brüksel'de düzenlenecek olan üç önemli konferans konusunun görüşüldüğü ifade edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 3 gün sürecek resmi ziyareti için geldiği Lübnan'dan yarın ayrılacak.

(AA)

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