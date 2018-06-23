Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Welt gazetesinin Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı habere göre, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden sonra 2018'in Haziran ayına kadar diplomatik pasaport taşıyan 296 ve hizmet pasaportu bulunan 881 kişi Federal Göç ve Mülteci Dairesine iltica talebinde bulundu.
Bu sayıların diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyanların ailelerini kapsadığına da işaret edildi.
YILBAŞINDAN BU YANA 3 BİN 382 İLTİCA TALEBİNDE BULUNULDU
Yılbaşından bu yana ise 3 bin 382 Türk vatandaşının Almanya'ya iltica talebinde bulunduğu belirtildi.
TÜRKİYE VE ALMANYA ARASINDA YAKINLAŞMA
Türkiye ve Almanya'nın yavaş yavaş yakınlaşmaya başladığına ve iki ülkenin güvenlik birimlerinin bir araya geldiğine dikkatin çekildiği haberde, ocak ayında güvenlik birimlerinin temsilcilerinin de yer aldığı Türk-Alman istişare toplantısının düzenlendiği ve terörizm ile göç konularının ele alındığı kaydedildi. (AA)
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