Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel İsrail'de

KUDÜS (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Suriye'de yeni anayasadan seçimlere kadar birçok konuda siyasi çalışmalara ilişkin bazı kararlar almanın vaktinin geldiğini belirtti.

Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gabriel, "Suriye'de yeni anayasadan seçimlere kadar birçok konuda siyasi çalışmalara ilişkin bazı kararlar için vakit geldi." dedi.

"Bölgedeki tüm zor sorunlara ilişkin Netanyahu ile görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Gabriel şunları söyledi:

"Biz Almanlar ve Avrupalılar olarak İran'la yapılan uluslararası anlaşmanın mevcut haliyle devam etmesini istiyoruz. Ancak İran'dan dolayı ortaya çıkan çok sayıda gelişme var. Bunlarla ilgilenmeli ve başa çıkmalıyız. Yemen'den Lübnan'a kadar birçok konuda farklı bir tavır alması için İran'ı o yöne sürüklemeliyiz. Aramızda nükleer anlaşma hakkında İran'la ilgili farklı duruşlarımız olabilir, ancak İran'ın davranışlarına ilişkin aramızda herhangi bir ihtilaf yok."