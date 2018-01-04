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Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Ukrayna'da

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 01:00 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: - "Almanya, (ABD'nin Ukrayna'ya) silah satışının çatışmayı çözmeye yardımcı olacağı konusuna oldukça kuşkulu bakmaktadır" - Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin: - "Silahlar saldırı için kullanılmadığından bu kararın çatışmaları artıracağı da söylenemez"

KİEV (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD'nin Ukrayna'ya silah satış kararının krize çözüm sağlayacağı hususuna kuşkulu baktıklarını bildirdi.

Gabriel, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında ortak basın toplantısında konuşan Gabriel, ABD'nin Ukrayna'ya savunma amacıyla kullanılmak üzere silah satma kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gabriel, "Almanya, silah satışının çatışmayı çözmeye yardımcı olacağı konusuna oldukça kuşkulu bakmaktadır.” dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmanın çözümüne ilişkin oluşturulması düşünülen barış gücünün silahlı Birleşmiş Milletler (BM) gücü olması gerektiğini belirten Gabriel, "Bu barış gücü, sayısı az bir şekilde sadece temas hattında görev yaparak, AGİT gözlem misyonunu korumamalıdır. Tüm bölgede görev yapmalıdır. Aksi halde Ukrayna'da yeni bir sınır daha oluşacaktır.” ifadelerini kullandı.

Donbas'ta ateşkesi sağlamak amacıyla çalışan Ortak Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'nin Ukrayna ile Rusya'nın doğrudan bağlantı kurmasını sağlayan bir işlev gördüğüne dikkat çeken Gabriel, bir süre önce merkezden geri çekilen Rus subayların tekrar görev yapması gerektiğinin önemini anlattı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin ise ABD'den satın alınacak silahların provokasyon malzemesi olarak Rusya ve ayrılıkçılar tarafından kullanılabileceğine işaret ederek, "Bu silahlar saldırı için kullanılmadığından bu kararın çatışmaları artıracağı da söylenemez" şeklinde konuştu.

Ayrıca Klimkin, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına rağmen bazı batı menşeili markaların Kırım'daki faaliyetlerini siyasi ve hukuki olarak engelleyeceklerini dile getirdi.

(AA)

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