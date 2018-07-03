Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier döner kesti

BERLİN (AA) – Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, katıldığı şenlikte döner kesti.
Altmaier, Berlin'de Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri Meclis Grubu'na bağlı Orta Ölçekli İşletmeler Birliğinin düzenlediği geleneksel yaz şenliğine katıldı.
Şenlikte çeşitli işletmelerin kurulduğu stantları ziyaret eden Altmaier, döner üreticisi bir Türk şirketinin standında döner kesti.
Bir soru üzerine döneri severek tükettiğini ifade eden Altmaier, Berlin'de iyi dönerin nerede satıldığını da bildiğini söyledi.
Şenlikte bir konuşma da yapan Altmaier, ülkede iki kardeş parti Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) arasında sığınmacı politikası konusunda yaşanan anlaşmazlığın çözüme ulaşmasının önemli olduğunu dile getirdi.
Almanya'da nerdeyse 2,5 yıldan beri bu konunun tartışıldığına işaret eden Altmaier, "Başka bir konuyu konuşmadık. Artık konunun kapatılması lazım. Başka konuları tartışmamız gerekiyor." dedi.
Almanya ekonomisinin çok iyi durumda olduğunu vurgulayan Altmaier, bu konuda orta ölçekli şirketlerin önemli katkısı bulunduğunu ve bunun sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.
Önceki yıllarda şenliğe katılan ve burada döner kesen Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu yıl koalisyon ortaklarıyla sığınmacı konusunda yaptığı toplantı sebebiyle etkinliğe katılmadı.
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