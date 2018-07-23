"Almanya faşizm öncesi evrede"

BERLİN (AA) - Alman göç araştırmacısı Naika Foroutan, Almanya'daki toplumsal gelişmelerin faşizm öncesi evreyi aldırdığını bildirdi.

Foroutan, Alman "Der Tagesspiegel" gazetesine dün verdiği röportajında, Almanya'daki toplumsal gelişmelerden büyük endişe duyduğunu belirterek, "Ahlaki temel uzlaşı parça parça erozyona uğruyor. Toplumsal gelişmeler, faşizm öncesi bir evreyi andırıyor." görüşlerine yer verdi.

Almanya'da, Avrupa'ya yönelik göçün önlenebilmesi için Akdeniz'de insanların boğulmasına göz yumulması gerektiği şeklinde tartışmaların bile yaşanmasının kendisini derinden sarstığını vurgulayan Foroutan, bunun da ahlaki erozyonun bir işareti olduğunu ve Avrupalı olmayan insanlara nasıl farklı gözle bakıldığını gösterdiğini ifade etti.

Bunun yanı sıra tüm araştırmaların, sığınmacıların, boğulma riskini bile göze alarak her halükarda Avrupa'ya gelmeye çalışacağını gösterdiğini belirten Foroutan, Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Mesut Özil'in bile sadece başarılı olması durumunda Alman olarak görüldüğünü, başarısızlık durumunda ise toplumdan dışlandığını söyledi.