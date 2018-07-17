Almanya FETÖ konusunda cevap vermekten kaçındı

BERLİN (AA) - Almanya'da Angela Merkel liderliğindeki koalisyon hükümeti, Sol Partinin FETÖ yapılanması hakkındaki soru önergesini devlet çıkarlarını gerekçe göstererek cevaplamadı.

Sol Partinin soru önergesinde, Alman hükümetinin FETÖ'cü kişi, kurum, birlik ve medyasıyla 2017 ve 2018’de hangi iş birlikleri olduğu ve gelecekte ne planlandığı ayrıca ne amaçla hangi miktarda destek verildiğinin üzerinde duruldu.

Soru önergesine verilen cevapta ise "Sorunun konusu, özellikle istihbarat servislerinin işlevselliğine dokunuyor." ifadesi kullanılarak, bu nedenle bunun yayınlanacak metinde ele alınamayacağı belirtildi.

Söz konusu cevapta, Federal Meclis’in, Alman hükümetine karşı anayasal olarak garanti altına alınan bilgi edinme ve soru hakkının aynı şekilde anayasada yer alan, korunması gereken devlet çıkarlarıyla sınırlandırdığı ifade edildi. Yanıtta, istenilen bilgilerin açıklanmasının somut yöntemlerin ve büyük ölçüde federal istihbarat servislerinin korunması gereken istihbarat bağlantılarının ortaya çıkarma tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.