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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, federal hükümet ve gelecek Türk hükümeti arasındaki çalışma ortamının yapıcı ve verimli olacağına inandıklarını söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 12:59 | Son Güncelleme

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, federal hükümet ve gelecek Türk hükümeti arasındaki çalışma ortamının yapıcı ve verimli olacağına inandıklarını söyledi


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