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Almanya hükümetinde sığınmacı krizinde anlaşma sağlanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 01:16 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Çetin görüşmeler ve zor günlerden sonra gerçekten iyi bir uzlaşma bulunduğuna inanıyorum"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile sığınmacılar konusunda iyi bir uzlaşma sağladıklarını söyledi.

Merkel, CDU Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, "ikincil sığınmacı hareketleri" olarak nitelendirilen, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bulunan sığınmacıların kontrol altına alınması ve düzenlenmesi konusunda uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Çetin görüşmeler ve zor günlerden sonra gerçekten iyi bir uzlaşma bulunduğuna inanıyorum." diyen Merkel, geçen hafta perşembe günü yapılan AB Liderler Zirvesi'nde "ikincil sığınmacı hareketler" konusuyla ilgilenilmesi gerektiğinin kararlaştırıldığını anımsattı.

Aksi takdirde AB'deki serbest dolaşımın tehlikeye gireceğini vurgulayan Merkel, bundan dolayı ulusal önlemler alınmasının yanı sıra sığınmacıların geldiği ülkeler ve diğer ülkelerle bu konuda iş birliği yapılmasının istendiğini dile getirdi.

Merkel, bunun için Almanya'da "transit merkezlerinin" oluşturulacağını ifade ederek, buradan da sığınmacıların geldikleri veya AB içinde ilk kayıt oldukları ülkelerle istişarelerde bulunarak geri gönderilmelerinin sağlanacağını aktardı.

Bununla AB'deki ortaklık ruhunun korunduğuna dikkati çeken Merkel, aynı zamanda bunun "ikincil sığınmacı hareketlerini" kontrol altına almak ve düzenlemek için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

- Transit merkezleri

Uzlaşmanın detaylarını paylaşan CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer de gelecekte uygulanacak yeni bir sınır yönetimiyle başka bir AB ülkesinde iltica süreci devam eden sığınmacıların özellikle Almanya-Avusturya sınırında geri çevrilmesinin öngörüldüğü bilgisini verdi.

Bunun için sığınmacıların "transit merkezlerine" alınacağını duyuran Kramp-Karrenbauer, burada hangi ülkenin sorumlu olduğunun hızla tespit edileceğini ve sığınmacıların anlaşmalar yapıldıysa bu ülkelere geri gönderileceğini ifade etti.

Kramp-Karrenbauer, böyle bir anlaşmanın yapılmadığı ülkelerden gelen sığınmacıların ise doğrudan Almanya-Avusturya sınırında geri çevrileceğini belirterek, bunun Avusturya ile yapılacak bir anlaşmanın temelinde uygulanacağını anlattı.

- Merkel-Seehofer arasında yaşanan kriz

CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep etmişti. Başbakan Angela Merkel ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyordu.

İki liderin bir süreden beri uzlaşma sağlayamadığı konu Almanya'da hükümet krizine yol açmış, Seehofer dün CDU ile bir anlaşma yapılmaması durumunda görevlerinden ayrılmayı bile teklif etmişti.

Konuya çözüm bulmaya çalışan Merkel ise AB Liderler Zirvesi'nde ve ülkesinde AB ülkelerinin hükümet ve devlet başkanlarıyla bir araya gelmişti.

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