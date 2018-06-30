Almanya hükümetindeki sığınmacı krizi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, dün sona eren Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden sonra koalisyon ortakları Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) temsilcilerini sığınmacı ve iltica konularında varılan mutabakata ilişkin bilgilendirdi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre Merkel, CSU ve SPD liderleri ile meclis grubu başkanlarını telefonla aradı, ardından 8 sayfalık mektup gönderdi.

CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile iltica ve sığınmacı politikasında görüş ayrılığı yaşayan Merkel'in, mektupta sığınmacılarla ilgili alınacak bir dizi tedbirle ilgili bilgi verdiği ifade edildi.

Mektupta, daha önce başka bir AB ülkesinde kayıt altına alınan sığınmacıların, ülkede daha hızlı iltica sürecinden geçmeleri için toplu kabul merkezlerine alınmalarının öngörüldüğü ve merkezlerden ayrılmalarının önlenmesinin istendiği kaydedildi.

Ayrıca, mektupta Merkel'in Almanya'ya girmeye çalışan sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları ülkelere hızlıca geri gönderilmeleri konusunda 14 AB ülkesinden onay aldığı belirtildi.