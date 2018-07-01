Almanya hükümetindeki sığınmacı krizi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile sığınmacı ve iltica konularında yaşanan sıkıntıya ilişkin, "Sorumluluk taşıma adına CSU ile bir sonuca ulaşmak için elinden geleni yapacağım." dedi.

Merkel, Alman kamu televizyonu ZDF'teki ''Berlin Direkt'' programında CDU ile CSU mülteci politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle süren kriz hakkında değerlendirmelerde bulundu.

''Sorumluluk taşıma adına CSU ile bir sonuca ulaşmak için elinden geleni yapacağım'' ifadesini kullanan Merkel, İçişleri Bakanı'nın sınıra gelen sığınmacıları geldikleri yere gönderme planına değinerek, bunun AB düzeyinde çözülmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

CDU ve CSU'nun birlikte çalışmaya devam etmelerini istediğini aktaran Merkel, Brüksel'deki AB zirvesinde yapılan görüşmelerin sonrasında CSU'nun talebinin de karşılandığına inandığını belirtti.

Merkel, CSU'nun olası bir güvenoyu oylaması istemesiyle ilgili olarak da ''Adım adım göreceğiz.'' diye konuştu.