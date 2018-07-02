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Almanya hükümetindeki sığınmacı krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 01:11 | Son Güncelleme

Başbakan Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica konusunda görüş ayrılığı yaşayan CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'ın parti yönetimine görevlerinden ayrılmayı önerdiği iddia edildi

BERLİN (AA) - Almanya’da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in partisine iki görevinden de ayrılmayı önerdiği ileri sürüldü.

Alman basınında yer alan haberde, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica konusunda görüş ayrılığı yaşayan Seehofer'in bugün Münih’te toplanan ve yaklaşık 8 saat süren CSU yönetim kurulu toplantısında görevlerinden ayrılmayı önerdiği ifade edildi.

Federal Mecliste CSU grubunun başkanlığını yürüten Alexander Dobrindt’in Seehofer’in bu talebini kabul etmeyi düşünmediği belirtildi.

Haberlerde CSU toplantısına ara verildiği ve parti yönetiminin Seehofer’i kararından vazgeçirmeye çalıştığı kaydedildi.
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- Merkel Seehofer arasında yaşanan kriz

İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep ederken Merkel, konuyu AB düzeyinde çözmek istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer

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