Almanya hükümetindeki sığınmacı krizi

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, koalisyon ortakları arasında yaşanan sığınmacı anlaşmazlığının Almanya'ya zarar verdiğini söyledi.
Maas, Bulgar mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, hükümette yaşanan sığınmacı anlaşmazlığına değinerek, ''Bu tartışmanın yürütülmesinin şu anda Almanya'nın imajına zarar verdiğini ve hepsinden önemlisi hükümete zarar verdiğini düşünüyorum.'' dedi.
Dışişleri Bakanı Maas, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristan Sosyal Birlik Partisi (CSU) arasında yaşanan sığınmacı anlaşmazlığının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
Sığınmacı konusunda AB zirvesinden çıkan sonuçlar nedeniyle Başbakan Merkel'e destek veren Maas, ''Herkes orada bir araya geldi. Sadece Avrupai çözümlerinin olabileceğini biliyoruz, ulusal çözümler çözüm değildir." diye konuştu.
Maas ayrıca göç konusunda adım adım ilerlemenin doğru yol olduğuna inandıklarını söyledi.
- Merkel-Seehofer arasında yaşanan kriz
CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep ediyor. Başbakan Angela Merkel ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyor.
- Almanya Dışişleri Bakanı Maas: - "Bu tartışmanın yürütülmesinin şu anda Almanya'nın imajına zarar verdiğini ve hepsinden önemlisi hükümete zarar verdiğini düşünüyorum"
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