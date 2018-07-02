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Almanya hükümetindeki sığınmacı krizi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 18:01 | Son Güncelleme

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Andrea Nahles: - "CDU ve CSU'nun aralarındaki kavgayı tamamen bitirmelerini bekliyorum"

BERLİN (AA) - Almanya'daki hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles, sığınmacı ve iltica politikası konusunda anlaşmazlık yaşayan hükümetin diğer ortakları Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) aralarındaki anlaşmazlığı sonlandırılmasını istedi.

Nahles, SPD Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, CDU'nun CSU tarafından ültimatom ve şantaj girişimleriyle köşeye sıkıştırılmak istendiğini söyledi.

İki partinin uzlaşması gerektiğini ifade eden Nahles, "CDU ve CSU'nun aralarındaki kavgayı tamamen bitirmelerini bekliyorum." dedi.

- "Sabrım tükeniyor"

Koalisyon sözleşmesinin uygulanmasını ve yeniden hükümet çalışmalarına geçilmesini isteyen Nahles, "Sabrım yavaş yavaş tükeniyor." ifadesini kullandı.

SPD'nin de hükümet ortağı olduğuna işaret eden Nahles, iltica politikasına sadece CDU ve CSU tarafından karar verilemeyeceğini, iki partinin alacağı kararı SPD'nin kabul etmek zorunda olmadığını vurguladı.

Öte yandan CDU/CSU partilerinin Federal Meclis Grubu iki parti arasındaki anlaşmazlığı ele almak için bugün toplandı.

Toplantıya Almanya Başbakanı Angela Merkel katılırken, İçişleri Bakanı Horst Seehofer yer almadı.

CDU ve CSU'nun Federal Meclis'te ortak Meclis Grubu ile temsil ediliyor.

Diğer taraftan iki parti üst düzey temsilcilerinin hükümet krizini görüşmek amacıyla yerel saat ile 17.00'de bir araya geleceği, saat 22.00'de de CDU, CSU ile SPD arasındaki bir kriz toplantısının yapılacağı açıklandı.

- Merkel-Seehofer arasında yaşanan kriz

CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep ediyor. Başbakan Merkel ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyor.

Seehofer, Alman hükümetinde krize yol açan bu konuda Merkel'e AB içinde çözülmesi için geçen ayın sonuna kadar zaman tanımıştı.

Bu nedenle Merkel, son dönemde birçok AB lideriyle bir araya gelmiş, AB ülkesinin katılımıyla 24 Haziran'da Brüksel'de "mini zirve" düzenlenmiş, geçen hafta da yapılan AB Liderler Zirvesi'nin ana gündem maddelerinin başında sığınmacı konusu yer almıştı.

Merkel ve Seehofer cumartesi günü görüşmüş ancak uzlaşmaya varamamıştı.
Seehofer dün partisinin yönetim kurulu toplantısında kendi taleplerinin kabul edilememesi durumunda görevlerinden ayrılabileceğini önerisinde bulunmuş, ancak nihai karar için CDU ile bugün görüşeceğini açıklamıştı.

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Almanya Almanya Başbakan Angela Merkel sığınmacı krizi SPD Genel Başkanı Andrea Nahles

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