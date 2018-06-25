Almanya hükümetinden seçim açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, federal hükümet ve gelecekteki Türk hükümeti arasındaki çalışma ortamının yapıcı ve verimli olacağına inandıklarını söyledi.
Seibert, Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'deki seçimleri kısaca değerlendirdi.
Hükümetin Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini izlediğini ve dikkate aldığını belirten Seibert, ''Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan geçici sonuçlara göre bu başkanlık seçimini kazandı. AK Parti ve MHP'den olusan ittifak parlamentoda çoğunluğu sağladı.'' dedi.
Seibert, Türkiye-Almanya ilişkilerine ilişkin, ''Her iki ülke hükümetleri, yani federal hükümet ve gelecekteki Türk hükümeti arasındaki çalışma ortamının yapıcı ve verimli olacağına inanıyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Angela Merkel'in böyle durumlarda her zaman adet olduğu üzere uygun bir zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik edeceğini vurgulayan Seibert, öğleden sonra açıklanması beklenen Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) seçim izleme grubunun izlenimlerini bekleyeceklerini dile getirdi.
Dışişleri sözcüsü Maria Adebahr ise Şırnak'ta 3 Alman vatandaşının gözaltına alındığını belirterek, ''Ancak bu kişilerin seçim gözlemcisi, yani AGİT bağlamında gözlemci olduklarını doğrulayamam. Alman büyükelçiliği 3 tutukluyla da irtibat halindedir. Onlara konsolosluk hizmetleri veriyoruz ve nasıl yardımcı olabileceğimize bakıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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