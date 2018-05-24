Almanya, ilk çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

FRANKFURT (AA) - Almanya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3’lük büyüme performansı gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı ikinci tahmin verilerine göre, ülkede, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 0,3 arttı. Büyüme verisi, 2017’nin son çeyreğindeki yüzde 0,6’lık artışın altında kaldı.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumlu katkı iç talepten geldi. Kamunun nihai tüketim harcamaları, neredeyse 5 yıldır ilk kez azalarak (yüzde 0,5) GSYH üzerinde aşağı yönlü bir etki yaptı. Geçici hesaplamalara göre, dış ticaretin gelişimi "daha az dinamik" gerçekleşti.

Bu yılın ilk çeyreği ile 2017'nin ilk çeyreği kıyaslandığında, düzeltilmiş ve takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde 2,3 oldu. 2017’nin son çeyreğinde GSYH artışı yüzde 2,9 seviyesinde kaydedilmişti.

Yılın ilk çeyreğindeki ekonomik performans, iç piyasada istihdam edilen 44,3 milyon kişiyle gerçekleşti.

Bu arada, ikinci tahmin verileri, daha önce yayımlanan ilk tahmin verilerini teyit etti.

