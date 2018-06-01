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Almanya mülteciler için tazminat alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 17:58 | Son Güncelleme

Almanya mülteciler için tazminat alacak

Avrupa Birliği'nin (AB), Almanya'ya, 2013 yılından bu yana ülkeye gelen yüz binlerce mülteci için yaklaşık 4,5 milyar avro (5,26 milyar dolar) tazminat ödeyeceği bildirildi.

Deutsche Welle'nin, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine dayandırdığı haberine göre AB, Almanya'ya, kabul ettiği AB üyesi olmayan her bir vatandaş için yaklaşık 3 bin avro ödeyecek.

Gazetede yer alan haberde, AB'nin, 2013 yılından bu yana ülkesine aldığı yaklaşık 1,7 milyon mültecinin finansal yükünü tazmin etmek için Almanya'ya, 2021'den 2027'ye kadarki bir sonraki bütçe döneminde yaklaşık 4,5 milyar avroluk ödeme yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Haberde, AB'nin, büyük bölümü Ortadoğu'daki çatışma bölgelerinden mülteci olarak gelen ve kalan AB üyesi olmayan her kişi için Almanya'ya 2 bin 800 avro ödeyeceği kaydedildi.

Paranın, AB'nin ekonomik açıdan kırılgan bölgeleri desteklemek için kullandığı yapısal fondan gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya mülteci

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