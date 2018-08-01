Almanya nüfusunun dörtte biri göçmen kökenli

BERLİN (AA) - Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin sayısının geçen yıl itibarıyla 19 milyon 258 bin olduğu belirtildi.

Merkezi Wiesbaden'de bulunan Federal İstatistik Dairesinden yapılan açıklamada, ülkede yaşayan göçmen kökenlilerin sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,4 arttığı ifade edildi.

Almanya'daki 19 milyon 258 bin göçmen kökenli arasında 2,8 milyon nüfusla Türkler'in ilk sırada yer aldığı ve bu rakamın toplam göçmen sayısının yüzde 14'üne karşılık geldiği bildirildi. Türklerin ardından Polonyalılar (2,1 milyon), Ruslar (1,4 milyon), Kazaklar (1,2 milyon) ve Romanyalılar (900 bin) geldi.

Federal İstatistik Dairesi, "Almanya'da doğmayanları veya ebeveynlerinden en az birinin doğuştan Alman vatandaşlığı olmayanları" göçmen kökenli olarak tanımlıyor.

- 2,5 milyon hanede yabancı dil konuşuluyor

Açıklamada ayrıca, ülkede birden fazla kişinin yaşadığı 24 milyon hane bulunduğu ve 2,5 milyon hanede yabancı dil konuşulduğu kaydedildi. Bu hanelerden yüzde 17'sinde de Türkçe konuşulduğu ifade edildi.

Almanya'nın nüfusunun 2017 itibarıyla 81 milyon 740 bin kişi olduğu bildirildi.

