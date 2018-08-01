Almanya, online ticarette yeni vergi sorumlulukları getiriyor

FRANKFURT (AA) - Almanya'da online alışveriş sitelerindeki satış vergisi dolandırıcılığıyla mücadele etmek amacıyla yeni önlemler getiren tasarı, bakanlar kurulunca onaylandı.
Almanya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakanlar kurulunun Maliye Bakanlığınca internet üzerinden mal ticaretiyle ilgili vergi sahtekarlığıyla mücadele etmek için sunulan tasarıyı onayladığı bildirildi.
Düzenlemenin, yıllık vergi yasasının bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, Ocak 2019'dan itibaren online ticaretteki platformların, kendi bünyesindeki satıcılarından isim, tam adres, vergi numarası, kargo ve teslimat adresi, zaman ve satış miktarı gibi belirli verileri toplaması gerektiği aktarıldı.
Açıklamada, online alışveriş platformlarının, kendi elektronik pazarlarında yasal olarak tamamlanmış teslimatlardan doğan ödenmemiş satış vergilerden sorumlu olacağına işaret edilerek, bazı kayıt yükümlülüklerinin yerine getirmesi veya vergi ile ilgili sorunlu satıcıları kendi platformlarından çıkarmaları durumunda online satış platformlarının bu sorumluluktan kurtulabilecekleri aktarıldı.
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- "Yeni tasarısı, vergi dostu şirketleri koruyor"
Özellikle, üçüncü ülkelerde yerleşik olan ve Almanya'da vergi kaydı olmayan şirketlerin genellikle elektronik pazarlardaki mevcut vergi yükümlülüklerini ihlal ettiği belirtilen açıklamada, “Özellikle Almanya'daki satışlardan elde ettikleri gelirler için satış vergisi ödemiyorlar. Sonuç olarak, Almanya önemli vergi gelirlerini kaybediyor.” denildi.
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ”Bugün Federal Meclis tarafından kabul edilen online ticarette vergi dolandırıcılığı ile ilgili tasarı, vergi dostu şirketleri koruyor ve yerli ve yabancı satıcılar arasında adil rekabet sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, Almanya’da Ebay ve Amazon gibi popüler online alışveriş şirketlerinin, bu tasarının ardından vergi konularına yönelik düzenlemelerini sıkılaştırması bekleniyor.
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