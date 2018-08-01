Almanya, online ticarette yeni vergi sorumlulukları getiriyor

FRANKFURT (AA) - Almanya'da online alışveriş sitelerindeki satış vergisi dolandırıcılığıyla mücadele etmek amacıyla yeni önlemler getiren tasarı, bakanlar kurulunca onaylandı.

Almanya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakanlar kurulunun Maliye Bakanlığınca internet üzerinden mal ticaretiyle ilgili vergi sahtekarlığıyla mücadele etmek için sunulan tasarıyı onayladığı bildirildi.

Düzenlemenin, yıllık vergi yasasının bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, Ocak 2019'dan itibaren online ticaretteki platformların, kendi bünyesindeki satıcılarından isim, tam adres, vergi numarası, kargo ve teslimat adresi, zaman ve satış miktarı gibi belirli verileri toplaması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, online alışveriş platformlarının, kendi elektronik pazarlarında yasal olarak tamamlanmış teslimatlardan doğan ödenmemiş satış vergilerden sorumlu olacağına işaret edilerek, bazı kayıt yükümlülüklerinin yerine getirmesi veya vergi ile ilgili sorunlu satıcıları kendi platformlarından çıkarmaları durumunda online satış platformlarının bu sorumluluktan kurtulabilecekleri aktarıldı.