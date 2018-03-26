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Almanya Savunma Bakanı Leyen Afganistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 08:48 | Son Güncelleme

Von der Leyen, NATO Üssü'ndeki Alman askerleri ziyaret etti

KABİL (AA) - Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan NATO Üssü'nde Alman askerlerini ziyaret etti.

Von der Leyen, Mezar-ı Şerif şehrindeki üssü ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Afganistan'da uzun vadeli bir göreve hazırlandıklarını söyledi.

Afganistan'a yeni gönderilecek Alman askerlerinin Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği vereceğini belirten von der Leyen, misyonun süresinin ülkedeki güvenlik durumuna bağlı olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, Afganistan'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye henüz hazır olmadığını sözlerine ekledi.

Alman Savunma Bakanı Von der Leyen'in ziyaret sırasında Afgan yetkililerle görüşüp görüşmeyeceği henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Almanya

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