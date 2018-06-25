Almanya seçim sonucuna saygı duyuyor

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türk seçmeninin takdir ettiği her kararı kabul etmeleri gerektiğini ve buna saygı duyduklarını söyledi.
Maas, Lüksemburg’da yaptığı açıklamada, Türkiye’deki seçimleri, Türkiye ile olan yakın ilişkilerden ve Almanya’da büyük oranda yaşayan Türk kökenlilerden dolayı ilgiyle takip ettiklerini belirtti.
"Türk seçmenin takdir ettiği her sonucu kabul etmemiz gerekiyor ve buna saygı duyarız." diyen Maas, seçimleri değerlendirip tamamlandığında ve yeni sorumluların göreve başladığında ortaya çıkan sonucun nereler getireceğini merak ettiklerini kaydetti.
Almanya ile Türkiye ve aynı zamanda Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için bir sonraki adımın Türkiye’deki olağanüstü halin kaldırılması olabileceğini savunan Maas, "Bu bir ilk ama önemli adım olur." değerlendirmesinde bulundu.
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