Almanya Suriye politikasında etkin rol alma peşinde

BERLİN (AA) - ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği operasyona katılmayacağını açıklayan Almanya, şimdi de ilerleyen süreçte alacağı rolü belirlemeye çalışıyor.

Alman medyasında yapılan Suriye ile ilgili yorumlarda, ABD, İngiltere ve Fransa'nın birlikte inisiyatif aldıkları, Rusya, İran ve Türkiye'nin zaten saha da olduğu belirtilerek son 5 yıldır dış ve savunma politikalarında daha aktif bir siyaset izleyeceğini açıklayan Almanya'nın sürecin dışında kalması eleştiriliyor.

Eylül 2015'te 1 milyon Suriyeli mülteciyi kabul eden Almanya'nın Suriye konusunda inisiyatif alan devletler tarafından gelişmelere ilişkin görüşünün dahi sorulmaması Alman medyasında da sorgulanıyor.

Ortadoğu uzmanı Guido Steinberg, Frankfurter Rundschau gazetesine yaptığı açıklamada, Suriye konusunda artık Avrupa'nın bir etkisinin kalmadığını ifade etti.

Steinberg, Alman Hükümetinin Suriye operasyonunu desteklediğine ilişkin açıklamasını hatırlatarak ''İlginç bir durum var. Hükümetimizi operasyonu doğru buluyorsa o zaman neden katılmıyor? Dışişleri Bakanı Maas bu konuda kendilerine sorulmadığını dahi açıkladı. Bu cümle Alman dış siyasetinde haftanın cümlesi. Eğer Alman hükümeti müttefiklerinden bir talep gelmiyorsa bu bir kriz işaretidir." ifadelerini kullandı.