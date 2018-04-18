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Almanya Suriye politikasında etkin rol alma peşinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 18:45 | Son Güncelleme

Son dönemde Suriye politikasında gelişen süreç dışında kalmayı telafi etmek isteyen Almanya, Suriye'nin olası bir siyasi çözüm sürecinde etkin rol almayı hedefliyor

BERLİN (AA) - ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği operasyona katılmayacağını açıklayan Almanya, şimdi de ilerleyen süreçte alacağı rolü belirlemeye çalışıyor.

Alman medyasında yapılan Suriye ile ilgili yorumlarda, ABD, İngiltere ve Fransa'nın birlikte inisiyatif aldıkları, Rusya, İran ve Türkiye'nin zaten saha da olduğu belirtilerek son 5 yıldır dış ve savunma politikalarında daha aktif bir siyaset izleyeceğini açıklayan Almanya'nın sürecin dışında kalması eleştiriliyor.

Eylül 2015'te 1 milyon Suriyeli mülteciyi kabul eden Almanya'nın Suriye konusunda inisiyatif alan devletler tarafından gelişmelere ilişkin görüşünün dahi sorulmaması Alman medyasında da sorgulanıyor.

Ortadoğu uzmanı Guido Steinberg, Frankfurter Rundschau gazetesine yaptığı açıklamada, Suriye konusunda artık Avrupa'nın bir etkisinin kalmadığını ifade etti.

Steinberg, Alman Hükümetinin Suriye operasyonunu desteklediğine ilişkin açıklamasını hatırlatarak ''İlginç bir durum var. Hükümetimizi operasyonu doğru buluyorsa o zaman neden katılmıyor? Dışişleri Bakanı Maas bu konuda kendilerine sorulmadığını dahi açıkladı. Bu cümle Alman dış siyasetinde haftanın cümlesi. Eğer Alman hükümeti müttefiklerinden bir talep gelmiyorsa bu bir kriz işaretidir." ifadelerini kullandı.

Suriye'de olası bir siyasi çözüm üzerine müzakereler konusu hakkında da Steinberg, "Ne Avrupa ne ABD önemli müzakerelerde yer alıyor. Burada askerleri sahada bulunan güçler Rusya, İran ve Türkiye önemli. Onların yapacağı müzakerelerde Suriye’de savaş sonrası düzenin nasıl görüneceğine karar verilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Die Welt gazetesinden Robin Alexander ise köşesinde ''Merkel 'Suriye üzerine konuşmalı' başlığını kullanarak Suriye politikasının kapalı kapılar ardında konuşulmasını eleştirerek Başbakan Merkel'e Federal Meclis'te bu konu üzerine hükümetin düşüncelerini milletvekilleri ve kamuoyuyla paylaşması çağrısında bulunması dikkati çekti.

Operasyonun ardından hem Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın hem de Başbakan Angela Merkel'in yaptıkları telefon diplomasisinde Almanya'nın süreçte geri de kalması ve yer almamasını telafi etme peşinde oldukları izlenimi veriyor.

Başbakan Merkel'in önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaparak Suriye konusunda fikir teatisinde bulunması ''Suriye'de olası bir çözümde Almanya sürecin içinde yer almak istiyor.'' yorumuna yol açtı.

Öte yandan Almanya'daki koalisyon ortakları arasında Beşşar Esed'in durumu konusunda farklı sesler yükseliyor.

Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kurmayları, Suriye'de Esed ile de konuşulması gerektiğine dikkati çekiyor. Ancak Sosyal Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Suriye'nin geleceğinin Esedsiz olması gerektiğinde ısrar ediyor.

İlerleyen günlerde Almanya'nın Suriye konusunda inisiyatif alan devletlerin yanında yer almak için girişimlerini sürdürmesi bekleniyor.

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