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Almanya Tegel Havalimanı'nı kapatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 21:10 | Son Güncelleme

Berlin Eyalet Meclisi, halkın açık kalmasını istediği Tegel Havalimanı'nı, BER hizmete girdikten sonra kapatma kararı aldı

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tegel Havalimanı, Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) hizmete girdikten sonra kapatılacak.

Berlin Eyalet Meclisi'nde bugün yapılan oylamada, eyalet hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nden 90 milletvekili havalimanının kapatılması yönünde oy kullandı.

Muhalefetteki 59 milletvekili ise havalimanının kapatılmasına karşı çıktı.

Berlin'in güneyinde yapımı devam eden BER açıldıktan sonra Tegel Havalimanı'nı kapatmak isteyen eyalet hükümeti, Tegel Havalimanı'nın kapatılmasına yasal ve maddi sebepler gösterdi.

Muhalefet partileri ise hükümeti halkın iradesine saygı duymamakla suçladı.

Eylül 2017'de Tegel Havalimanı'nın açık kalıp kalmaması konusunda yapılan halk oylamasında Berlinlilerin yüzde 56,4'ü havalimanının açık kalması yönünde oy kullanmıştı.

Bundan 6 yıl önce hizmete girmesi beklenen ancak çeşitli sebepler nedeniyle birçok kez açılışı ertelenen BER'in ise Ekim 2020'de hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

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Almanya Berlin Kapatma tegel havalimanı

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