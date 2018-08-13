BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Beate Baron, Almanya’nın Türkiye’nin en önemli ticari ortağı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 37,7 milyar avro olduğunu bildirdi.
Baron, başkent Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin Türkiye’deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.
Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin Almanya’ya yansıyıp yansımayacağı konusunda şu an bir değerlendirme yapamayacağını ifade eden Baron, "Almanya, Türkiye’nin en önemli ticari ortağıdır ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi 37,7 milyar avrodur." dedi.
Almanya Maliye Bakanlığı Sözcüsü Jannette Schwamberger de Türkiye'deki gelişmelerin G20 üyeleri arasında ele alınıp alınmayacağı veya bir toplantı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, bu konuda bir bilgisinin olmadığını söyledi.
Para birimi ve mali istikrara ilişkin konuların ilgili kurumlar tarafından izlendiğini ve analiz edildiğini belirten Schwamberger, bu konuda da Almanya Maliye Bakanlığı’nın bir değerlendirme yapmayacağını kaydetti.
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