Almanya ve Çin, serbest ticaretten yana

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Himayecilik ve izolasyon, serbest ticarete göre üstünlük kazanmamalı" dedi.

Maas, başkent Berlin'de Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Çin'in önemli bir stratejik ortak olduğunu, bu nedenle ikili ilişkileri uluslararası politikaların ışığında daha da geliştirmenin ve derinleştirmenin yollarını aradıklarını belirtti.

Wang ile yaptığı görüşmede, ağırlıklı olarak ticari konuları ele aldıklarını ifade eden Maas, "Bu konu, şu sıralar her ikimizi de, ikili ve uluslararası bağlamda, her şeyden önce de Washington'a bakarak, çok meşgul ediyor." şeklinde konuştu.

"Himayecilik ve izolasyon, serbest ticarete göre üstünlük kazanmamalı." diyen Maas, Çin'in, pazarlarını daha yoğun şekilde dünyaya açmasından da büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Dış politikada anlaşamadıkları konularda bile bir yakınlaşma arzusu görmekten de memnuniyet duyduğunu belirten Maas, Çin ile insan haklarına ilişkin diyaloğu sürdüreceklerini kaydetti.