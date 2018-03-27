KUDÜS (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi ziyaretleri kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptıkları ayrı ayrı görüşmelerde, "İsrail ile dayanışma" mesajı verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Netanyahu ile Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi'nde yaptığı görüşmede, "Hedeflerimize gelince, biz aynı düşüncelere sahibiz. Her ne kadar bu hedefleri gerçekleştirmek için farklı düşünsek de Almanya’nın yeri, her zaman İsrail’in yanıdır." dedi.

Almanya ve İsrail’in dostluğuna vurgu yapan Maas, ziyaretin hedefinin başta İran olmak üzere bölgedeki gelişmelere ilişkin İsrail’in endişelerini dinlemek olduğunu belirtti.

Maas, şöyle devam etti:

"İran’ın nükleer programı ve (Filistin-İsrail sorununa ilişkin) iki devletli çözüm konusunda ne kadar farklı düşünsek de biz her şeyden önce dostuz ve her dost gibi bazı konularda farklı düşünebiliriz."

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Alman Bakan’ın açıklamalarının "kalbine dokunduğunu" dile getirerek, "İsrail bu çalkantılı bölgenin tek liberal demokratik ülkesidir. Böylece bizim ortak paydalarımız var ve ortak menfaatleri paylaşıyoruz." diye konuştu.