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Almanya ve İsviçre’den Bilecik’e tarih gezisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 15:02 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Almanya ve İsviçre’de öğrenim gören öğrencilerden oluşan kalabalık heyeti ağırladı.Bilecik Belediyesi tarafından ile kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi; yurt içinden ve yurt dışından konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Almanya ve İsviçre’den Bilecik’e tarih gezisi

Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Almanya ve İsviçre’de öğrenim gören öğrencilerden oluşan kalabalık heyeti ağırladı.
Bilecik Belediyesi tarafından ile kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi; yurt içinden ve yurt dışından konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Her gün gerek heyet ve gruplar şeklinde gerek bireysel olarak Bilecik’e gelen heyetler, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini anlayarak, tüm dünyaya duyuruyor. Özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığında Değerler Eğitimi Projesi kapsamında gerçekleştirilen programın amacı, yurt dışında yaşayan gençleri milli kimlik ve manevi benliklerini kaybetmemelerini sağlamak. Programları kapsamında; Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonunda Bilecik Fethi Belgeselini de izleyen heyet, Şeyh Edebali Türbesinde dua etti ve yetkililerden Bilecik tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.
Bilecik’e ait lezzetlerden olan nar ve ayva lokumlarının ikram edildiği öğrenciler, il ve tarih şeridine duydukları hayranlığı ifade ederek, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Almanya ve İsviçre’den Bilecik’e tarih gezisi

Almanya ve İsviçre’den Bilecik’e tarih gezisi

Almanya ve İsviçre’den Bilecik’e tarih gezisi

Almanya ve İsviçre’den Bilecik’e tarih gezisi

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