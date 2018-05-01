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Almanya'da 1 Mayıs gösterileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 23:51 | Son Güncelleme

Başkent Berlin düzenlenen yürüyüşte çıkan olaylar nedeniyle çok sayıda kişi gözaltına alındı

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte çıkan olaylar nedeniyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Türk vatandaşların yoğun yaşadığı Kreuzberg semtindeki Oranienplatz Meydanı'nda sol grupların çağrısıyla toplanan yaklaşık 3 bin kişi Naunyn Caddesi ve Skalitzer Caddesi üzerinden Schlesischestor'a kadar yürüdü.

Göstericilerin bir bölümünün yüzlerini kapattığı yürüyüş sırasında meşaleler yakıldı.

Belirlenen güzergah boyunca yürüyen gruplar arasında zaman zaman terör örgütü YPG ve PKK'ya ait bez parçalarının açıldığı görüldü.

Yürüyüşün sona erdiği Schlesischestor'da da polislerle göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis, şişe fırlatan göstericilere müdahale ederek, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde düzenlenen yürüyüşte polislere, helikopter de havadan destek verdi, ekipler çok sayıda kamerayla da kayıt yaptı.

Gösteride Berlin ve diğer eyaletlerden 5 bin 300 polisin görev aldığı öğrenildi.

Berlin polisi 4 gün önce yaptığı açıklamada Mayıs gösterilerinde, terör örgütü PKK sembollerinin taşınması durumunda sorumlulara yasal işlem yapılacağını bildirmişti.

Açıklamada, polisin bu konuda taktiksel açıdan uygun bir zamanda harekete geçtiği ve böylece gösterinin barışçıl bir şekilde sürdürülmesini engellememeye çalışacağı kaydedilerek, bu tür suç olaylarının görüntülü kayıt altına alındığı ve suçluların daha sonra cezalandırılabilmeleri için belgelendirileceği ifade edilmişti.

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1 MAYIS EYLEMI Almanya Berlin gösteri

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